رئيس مجلس الامناء في جامعة خليج عدن الدولية يتفقد سير العملية التعليمية بالجامعة

قام صباح اليوم الموافق 17 ديسمبر 2019م الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي في تفقد جميع القاعات الدراسية في جامعة خليج عدن الدولية بمحافظة الضالع مشددا على الحضور المستمر للطلاب والطالبات ولكل الموظفين حيث اطلع على سير العملية التعليمية والاستماع الى الطلاب لمعرفة اي صعوبات تواجهم لتذليلها

حيث زار كل القاعات الدراسية في كلية العلوم الطبية والصحية بكل اقسام البكلاريوس والدبلوم من طلاب السنة الاولى والثانية وكذلك كل قاعات العلوم الادارية والانسانية وتفقد كل القاعات لطلاب البكلاريوس من طلاب السنة الاولى والثانية ونزل الى كل المكاتب الادارية بالجامعة

وبنفس السياق زار قاعات المعامل والمختبرات والكمبيوتر وشدد على اهمية التطبيق العملي لما يعود بالنفع على الطلاب وكذلك اطلع على نظام البصمة في الجامعة مؤكدا على تحضير الطاقم التدريسي والوظيفي في الجامعة كل يوم عن طريق البصمة الاليكترونية

وقال الشعيبي ان الجامعة هدفها الاسمى ليس الاستثمار المالي فقط بل الهدف الاسمى هو النهوض في التعليم الجامعي بالضالع بتوفير التخصصات التي كانت تفتقدها الضالع والذي يحتاجها المجتمع وسوق العمل كما اشاد بالطلاب والطالبات وكل المدرسين والعاملين بالجامعة من اصغرهم الى اكبرهم على مايقوموا به من نشاط وحيوية وجد واجتهاد وحماس قائلا بان الشعوب لاتنهض الا بالتعليم لان التعليم هو الشريان الاساسي في الحياة مخاطبا الطلاب والطالبات في التحلي بالصبر والصمود في الجبهات العلمية والى صناعة مستقبلهم بايديهم لان من لم يحب صعود الجبال ….يعيش ابد الدهر بين الحفر…. وفي هذه الزيارة التفقدية اكد الاستاذ الدكتور بانه سيكرس كل طاقاته وخبراته لرفد الجامعة بمزيد من الكوادر والمعدات والانظمة لمايفيد الضالع والمناطق المجاورة واستيعاب اي كوادر مؤهلين لم يحصلوا على فرص عمل من قبل

الجدير ذكرة ان الاستاذ الدكتور محمد محمد الشعيبي قامة علمية مرموقة وله خبرات فائقة في البحوث والعمل والاداري وخبرة متميزة في العمل الجامعي وفق قوانين التعليم العالي .ووعد بان همه الرئيسي هو خدمة الضالع والمناطق المجاورة ونقل خبراته العلمية للمجتمع مؤكدا على تطوير مركز التدريب والتاهيل ليواكب العصر وعلى الاهتمام في البحوث العلمية ونشرها في المجلة العلمية التابعة للجامعة