رئيس مركز جهود: مشروع الحوثي لقيط والمجابهة ستكون مضاعفة



أستماع – رعد الريمي

قال عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات اليمني أن تجليات الخيانة الوطنية عند الانقلابين الحوثيين تمثلت في الارتباط في دولة أخرى –في اشارة منه إلى دولة إيران- والحوثي جلب لنا مشروع مقيت مكروه مقيت مرفوض ومبغوض عالميا سو على مستواه الفكري والعقائدي والسياسي وجلبه وادخله والان موجود في اليمن واوهم به العشرات من المواطنين.

وأضاف عبدالستار في حديث لقناة اليمن اليوم التي تبث من القاهرة ، إن هذا الأمر رتب له منذُ زمن –في اشارة منه لحوثنة اليمنيين- بعيد ومن الاب والجد وتباعا وعندما كانت الزيارات تتوافد تباعا إلى قم وببساطه هو مشروع خيانة ادخل لليمن وهو مشروع لقيط ليصبح بالمال والسلاح ظاهرة وأن كانت ظاهرة في صعدة لا انه غير كذلك في بقية الأرجاء.

ودعا عبد الستار إلى مواجهة هذا المشروع الخيانة الذي اصبح اليوم يمتلك فكر وسلاح اليوم وجغرافيا واتباع ولن تكون عملية سهلة والوعي احد اهم المواجهة والوسائل المجابهة لمشروع الحوثي والكتابة والمقاومة بأشكالها المختلفة كل هذه هي شكل من اشكال مواجهة المشروع اللقيط