رئيس مركز قبهتن: الإصلاح حجر عثرة على المجتمع السقطري



عدن تايم/خاص:

علق, سعيد مالك, رئيس مركز قبهتن, عن المظاهرة الحاشدة التي طالبت التحالف بوضع حد لانتهاكات محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس, وقال مالك في حديثة لقناة “الغد المشرق” ..” الشعب السقطري قال اليوم كلمته ووجه العديد من الكلمات والرسائل إلى رئيس الحكومة عبدربه منصور هادي موضحا أن حزب الإصلاح ليس له أي صلة بسقطرى بل أصبح حجر عثرة على لمجتمع السقطري بأكمله”

وتابع ” واليوم المجتمع السقطري بكل فئاته وصل للمجمع الحكومي للمطالبة بدم الأخ طاهر علي عيسى الذي قتل قبل أيام على أيادي غادره من مليشيا الإصلاح الذي يتزعمها رمزي محروس, ومع الأسف تم خلال المظاهرة الكثير من الإصابات لعدد من الشخصيات المتظاهرة, منها إصابات بالأسلحة ورمي بالأحجار ومنها بالأيادي وحدثت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين”