4 مايو

رئيس نادي قضاة الجنوب بلحج يدعو لتحريك دعوى قضائية على المرافق الصحية المتهربة من حالات كورونا

2 مايو، 2020
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4 مايو / متابعات


أكد رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع محافظة لحج القاضي/ حنش عاطف الداعري إلى وجوب تحريك الدعوى الجزائية من قِبل النيابة العامة تجاه المستشفيات الخاصة والعامة والجهات الصحية الرسمية والغير رسمية بعدن التي ثبت تعمدها أو إهمالها وإغلاق أبوابها وتخليها عن مسؤليتها الطبية والانسانية والاخلاقية في مواجهة الاوبئة..
وأوضح رئيس نادي القضاة الجنوبي بلحج، أن وجوب تحريك الدعوى القضائية ضد المتخاذلين يأتي عملا بنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك أحكام قانون مزاولة المهن الطبية، والقوانين ذات الصلة..
وخاطب حنش الداعري النيابة العامة المختصة إلى تحمل مسؤليتها القانونية والتحرك العاجل بالنزول إلى المستشفيات والمراكز والمقرات وغيرها من الوحدات الصحية في العاصمة عدن وغيرها من محافظات الجنوب للوقوف على الحقيقة التي يتم تناولها في وسائل الاعلام المختلفة والتي تفيد بإغلاق بعض المستشفيات ابوابها أمام المرضى وتركهم يصارعون الألم ويواجهون الموت..
وأشار إلى ضرورة تحقق النيابة من عدم جاهزية بعض الوحدات الصحية ومراكز الحجر رغم الدعم المالي بحسب مايشاع وغير ذلك من الأفعال التي ترتقي إلى جرائم يعاقب عليها القانون.
وشدد الداعري على وجوب إضطلاع النيابة العامة المختصة بالنزول الفوري الى الأماكن المذكورة وغيرها واتخاذ الإجراءات الرسمية ومنها فتح محاضر رسمية بذلك وإحالة من ثبتت مسؤوليته الجنائية إلى القضاء وفي اسرع وقت.

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