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رئيس هيئة النقل البري يتفقد مكاتب شركات النقل المحلي والدولي بالعاصمة عدن

19 يناير، 2020
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رئيس هيئة النقل البري يتفقد مكاتب شركات النقل المحلي والدولي بالعاصمة عدن

تفقد الاخ / علي محروق رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مكاتب نقل الركاب المحلي والدولي بالعاصمة المؤقتة عدن.
واطلع علئ نشاط هذه المكاتب وماتقدمه من خدمات للمسافرين ووجه بضرورة الفحص الفني للباصات تفاديا لاي حوادث او مشكلات فنية قد تحصل. واطلع على التقرير الذي تم رفعه بخصوص الحافلة التي راح ضحيتها عدد من المسافرين التابعة لشركة البراق ووجة باتخاذ اقصئ العقوبات ضد الشركة وفق قانون المخالفات .
وفي تصريح خاص لرئيس الهيئة قال بان هذه الزيارة تٱتي ضمن خطتهم للاطلاع بشكل مستمر على عمل الشركات وكذلك نشاط الفروع بالمحافظات المحررة وقد تم تشكيل لجان للنزول للفروع والاطلاع عن كثب عن عملها وذلك للرقي بعمل الهيئة في كافة الفروع وتحسين جودة العمل.
رافقه اثناء الزيارة ماجد الميسري مدير عام التراخيص زياد محمود مدير الشؤون الفنية.

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