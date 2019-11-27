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رئيس هيئة النقل البري يلتقي مكاتب شركات النقل المحلي والدولي

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التقى علي محروق رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مكاتب شركات نقل الركاب المحلية والدولية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام التراخيص والشؤون الادارية ناقش رئيس الهيئة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المسافرين علئ بعض الشركات من حيث عدم توفر وسائل الراحة للمسافر وتخلف بعض الشركات عن مواعيد الرحلات.

وشدد الاخ رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بكافة وسائل الراحة والسلامة واهمية الفحص الفني الدوري للباصات وكلف مدير الشؤون الفنية بالنزول الميداني لمعاينة حالات باصات النقل من حيث الصيانة وصلاحية الاستخدام .

من جانبهم اشتكئ ملاك الشركات من عمليات تقطع تطالهم في بعض خطوط السير وكذلك مضايقة باصات الهايس لعملهم وقد وعدت قيادة الهيئة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة وحل هذه المشاكل
وابدأوء استعدادهم للتعاون مع الهيئة والتزامهم بما جاء في الاجتماع.

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البري المحلي النقل رئيس شركات مكاتب هيئة والدولي يلتقي
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