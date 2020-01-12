رئيس وفد الصحة العالمية ل" عدن تايم" : زيارتنا لتقييم مستوى الاستجابة لمكافحة الكوليرا بلحج

قام ظهر اليوم وفد من منظمة الصحة العالمية بزيارة تفقدية لمستشفى ابن خلدون بلحج .ويضم الوفد من الدكتور تاك أخصائي السياسة العلاجية بمنظمة الصحة العالمية رئيسا ويرافقه د.باسل عبيد أخصائي وبائيات بالمنظمة ود عبدالله الصاعدي .

وفي تصريح لعدن تايم قال الدكتور تاك :تهدف الزيارة إلى تقييم مستوى الاستجابة السريعة من قبل الفريق العامل لمكافحة وباء الكوليرا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وعلى ضوء هذا التقييم سوف تستمر المساعدات المقدمة من قبل منظمة الصحة العالمية لمحافظة لحج .

وأضاف : ومن خلال زيارتنا لقسم الاسهالات بمستشفى ابن خلدون بلحج وجدنا بشكل عام ان الاستجابة جيدة من قبل الفريق المتواجد بقسم العزل ونحن نتمنى أن يستمر الطاقم الطبي والتمريضي في تقديم الخدمات للمرضى .

من جانبه أعرب د.محسن مرشد مدير مستشفى ابن خلدون عن شكره لهذه الزيارة والذي تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات العلاجية بقسم الاسهالات وكذا تواجد هذا الوفد من منظمة الصحة العالمية الذي,سيعطي دافع كبير للنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية .

وشكر منظمة الصحة العالمية على ماقدمته وتقدمه للمستشفى من تجهيزات ومعدات طبية أسهمت بشكل فاعل في طبيعة الخدمات الذي يقدمها المستشفى للمرضى .

واعرب عن امله أن يستمر هذا الدعم من خلال توفير جهاز أشعة مقطعية إلى جانب التعاقد مع أطباء اخصائيين في 5 تخصصات حيث تم تقديم الطلب إليهم نظرا لحاجة المستشفى الماسة إلى هذه الأجهزة والأطباء .

وكان في استقبال الوفد د. محسن مرشد مدير مستشفى ابن خلدون بلحج ونائبه د.نبيل الربيعي وحلمي احمد نائب مدير التمريض ود صدقي العبدلي مدير المختبرات بالمستشفى ود.رضوان مسؤول المختبر بقسم الاسهالات وعفاف كرد رئيسة قسم الإحصاء والطاقم الطبي والتمريضي بقسم الاسهالات .

يذكر أن قسم الاسهالات بابن خلدون قد استقبل خلال العام 2019 م 1212 حالة يشتبه باصابتها بالاسهالات منهم 500 أفريقي توفي منهم 28 شخص خلال انتشار الوباء في شهر أبريل .