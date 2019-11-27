عدن تايم

رائد فضاء روسي يعرض صورة لمدينة عدن من الفضاء

عدن تايم عدن تايم منذ 7 دقائق
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مشهد جمالى يعبر عن التاريخ الطويل لمدينة عدن اليمنية، ظهر واضحا فى صورة خاصة تم التقاطها من قبل الرائد الروسى سيرجى ريازانسكى، حيث ظهرت معالم المدينة بشكل كامل.
الروسى سيرجى ريازانسكى عرض هذه الصورة من الفضاء، مع نبذة تاريخية مختصرة شرح فيها لمتابعيه باقتضاب عن مكانة عدن في الحضارة العالمية، حيث كتب: “عدن هي ميناء عبور مهم في اليمن على ساحل بحر العرب.. تأسست عدن في عهد اليونان القديمة وتحمل إحدى المناطق القديمة في المدينة اسما غير عادى وهو كريتر “فوهة البركان”.

لقد نشأت المدينة حقا في فوهة بركان خامد عند سفح جبل شمسان.. وتقول الأساطير المحلية إن هذه البلدة الواقعة في كريتر قديمة قدم العالم، وأن قبر قابيل وهابيل ربما واقع على مقربة منها”.

يذكر أن رائد الفضاء الروسى سيرجى ريازانسكى، يحرص على التقاط مثل هذه الصور للمنطقة العربية بصفة مستمرة، حيث سبق وأن عرض صورا من قبل لمدينة مكة المكرمة،بالإضافة إلى عرضه صور نهر النيل، وتحصد هذه الصور الإعجاب على السوشيال ميديا لأنها تعد جديدة وغير مسبوقة أن تشهد مثل هذه المناطق من خلال الفضاء.

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عدن تايم

عدن تايم

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