رابطة أمهات المختطفين تطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن أبنائها

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طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن المختطفين في سجون الأطراف اليمنية وانقاذهم من شبح فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في بيان لها عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

كما طالبت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي الخاص، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للضغط على جماعة الحوثي والحكومة الشرعية لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.