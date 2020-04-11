الخبر اليمني

رابطة أمهات المختطفين تطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن أبنائها

11 أبريل، 2020
0
رابطة أمهات المختطفين تطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن أبنائها

│الخبر | متابعات

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن المختطفين في سجون الأطراف اليمنية وانقاذهم من شبح فيروس “كورونا”.
جاء ذلك في بيان لها عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
كما طالبت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي الخاص، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للضغط على جماعة الحوثي والحكومة الشرعية لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبنائها أمهات الدولي المجتمع المختطفين بالضغط تطالب رابطة عن للإفراج

إقرا أيضا

Photo of الجوف الجيش الوطني يأسر مشرف حوثي

الجوف الجيش الوطني يأسر مشرف حوثي

11 أبريل، 2020
Photo of تفاصيل تحركات «العيسي» ولوبياته للإطاحة بـ «معين عبدالملك» وكيف اصطدم بدعم الرئيس والتحالف للأخير ..

تفاصيل تحركات «العيسي» ولوبياته للإطاحة بـ «معين عبدالملك» وكيف اصطدم بدعم الرئيس والتحالف للأخير ..

11 أبريل، 2020
Photo of في إتصال بمحافظ حضرموت .. رئيس الجمهورية : سنتجاوز هذه الجائحة ليعود الامن والسلام والاستقرار المنشود

في إتصال بمحافظ حضرموت .. رئيس الجمهورية : سنتجاوز هذه الجائحة ليعود الامن والسلام والاستقرار المنشود

11 أبريل، 2020
Photo of غريفيث يعلن تعديلات مقترحة على مبادرة أممية لإنهاء الحرب في اليمن

غريفيث يعلن تعديلات مقترحة على مبادرة أممية لإنهاء الحرب في اليمن

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق