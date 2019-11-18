رابطة حقوقية تطالب الحوثيين والانتقالي الجنوبي بإطلاق سراح أبنائهم المختطفين والمخفيين

قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأحد، إن أكثر من 1800 مختطف ومخفي في سجون جماعة الحوثي المسلحة، منهم 450 مرت عليهم أربع سنوات.

وأضافت الرابطة في بيان خلال وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية بصنعاء، أن هناك 106 معتقل ومخفي قسراً لدى التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن، منهم “26” مخفي قسراً منذ ثلاثة أعوام.

وقالت الرابطة في بيانها “أربعة أعوام من إطالة أمد الإختطاف والإخفاء بدون مسوغ قانوني لمئات المواطنين المدنيين الأبرياء في شمال الوطن وجنوبه”.

وأضافت أن المختطفين “يتجرعون التعذيب والمرارة من خلف القضبان وتخذلهم المنظمات الحقوقية والإنسانية”.

وأشارت الرابطة إلى أن أسر المختطفين وذويهم “ينتظرون بصبر وكثير من الأمل أن تنتهي هذه المعاناة التي حرمتهم طعم الحياة وفرقت شمل عائلاتهم، وجعلت من أفراحهم أكواماً من الحزن”.

ولفتت الرابطة إلى “ما حلّ بحياة المختطفين والمعتقلين من دمار، فقد توقفت حياتهم العلمية والعملية وحاصرتهم ظلمات السجن، وأصابتهم الأمراض، وباتت الأخطار تحدق بحياتهم دون حماية”.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن حياة وسلامة المختطفين، داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية الضغط لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها.

وناشد البيان اليمنيين السعي مع أمهات المختطفين والمخفيين قسراً لإنقاذهم وإطلاق سراحهم، والضغط الفردي والجماعي إعلامياً وحقوقياً واجتماعياً وقانونياً حتى الإفراج عنهم.