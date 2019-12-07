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رابط hd مباراة برشلونة ومايوركا بث مباشر اليوم السبت 7-12-2019 بالدوري الاسبانى

7 ديسمبر، 2019
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برشلونة


مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني

يلتقي برشلونة امام نطيره مايوركا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الاسباني.

 

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني، و يسعى برشلونة لمواصلة انتصارته في اللقاء الذي سيلعب على ملعبه و وسط جماهيره في ظل المنافسة الشرسه مع غريمه التقليدي ريال مدريد الان يتقاسمان الصدارة، بينما يريد مايوركا تحقيق نتيجة اجابيه خارج ملعبه في لقائه الصعب امام أبناء كاتلونيا.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني، وضمت القائمة 18 لاعبا، وشهدت غياب كل من الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة، وضمت قائمة البارسا كلا من:حراسة المرمى: تير شتيجن ، نيتو، خط الدفاع: بيكيه – توديبو – لينجليه – موسى واجى – سيرجى روبرتو – أومتيتى – جونيور فيربو، خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتش – الينيا – دى يونج – فيدال ، خط الهجوم: ميسى – سواريز – جريزمان – كارليس بيريز.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الاسباني، ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.


 

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