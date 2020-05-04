راشد يبشر منتسبي صندوق النظافة بعدن بصرف اكرامية رمضان

باشر صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، اليوم ” الأثنين ” ، عبر بنك الكريمي ، صرف إكرامية رمضان لجميع منتسبي الصندوق بالمحافظة .

وقال المدير العام التنفيذي للصندوق ، المهندس قائد راشد أنعم ، أن صرف الإكرامية تأتي بدعم من قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ – رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة – أحمد سالم ربيع علي .

وأشار المهندس أنعم ، أن صرف الإكرامية ضمن إطار إهتمام وحرص قيادة السلطة المحلية ، وصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، بالكادر الوظيفي وتحفيزهم لبدل مزيداً من الجهد والتفاني في العمل ، بالإضافة إلى تلبية إحتياجات ومتطلبات منتسبي الصندوق خلال شهر رمضان الفضيل .

من جانبهم ، اعرب منتسبو صندوق النظافة والتحسين ، عن شكرهم وتقديرهم لقيادتي السلطة المحلية بالمحافظة ، وصندوق النظافة والتحسين ، على هذه اللفتة الكريمة في هذا الشهر الكريم ، تجاه عامليهم في الصندوق ، والذي سينعكس ذلك على إستقرار الوضع المعيشي للكوادر العاملة في هذا القطاع الخدمي الهام .