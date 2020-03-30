صحيفة الأيام

راعي أغنام بشبوة يعثر على كنز ثمين في كهف

30 مارس، 2020
0
عثر راعي أغنام في شبوة، أمس، على كنز يعد الأندر في تاريخ اليمن.

وبحس ما نقله موقع أنباء عدن عن مصادر قبلية، فإن شابا في العشرين من عمره كان يرعى أغناما في قرية حطيب عندما دخل كهفا لأخذ قِسْطا من الراحة، مشيرة إلى أنه شاهد ضوءا يمر من إحدى زوايا الكهف، مما دفعه للحفر لمعرفة ما يوجد.

وأفادت المصادر بأن الشاب عثر على صندوق خشبي قديم وبداخله قطعتان أثريتان عبارة عن منحوتات قد تعودان إلى عهد مملكة قتبان التي كانت تتخذ أجزاءً من شبوة عاصمة لها.

وتظهر صور المنحوتات فتاة ورجلا كبيرا في السن.

ومن شأن هذه المنحوتات الكشف عن غموض الكثير من الحضارات اليمنية المتعاقبة في هذه المحافظة.

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of الحوثيون يعلنون مسؤولية الضربات الصاروخية والسعودية تتوعد الحوثيين باليمن

الحوثيون يعلنون مسؤولية الضربات الصاروخية والسعودية تتوعد الحوثيين باليمن

30 مارس، 2020
Photo of الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لـ”أنصار الله” ترصد خسائر بنحو 4 مليار و500 مليون دولار

الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لـ”أنصار الله” ترصد خسائر بنحو 4 مليار و500 مليون دولار

30 مارس، 2020
Photo of وكيل محافظة شبوة: معركة كورونا هي أن لا نخسر الأرواح

وكيل محافظة شبوة: معركة كورونا هي أن لا نخسر الأرواح

30 مارس، 2020
Photo of رئيس الوزراء: ينبغي تميز مقترحات السلام بين سيادة الدولة والجماعات المسلحة

رئيس الوزراء: ينبغي تميز مقترحات السلام بين سيادة الدولة والجماعات المسلحة

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق