راعي أغنام بشبوة يعثر على كنز ثمين في كهف

عثر راعي أغنام في شبوة، أمس، على كنز يعد الأندر في تاريخ اليمن.وبحس ما نقله موقع أنباء عدن عن مصادر قبلية، فإن شابا في العشرين من عمره كان يرعى أغناما في قرية حطيب عندما دخل كهفا لأخذ قِسْطا من الراحة، مشيرة إلى أنه شاهد ضوءا يمر من إحدى زوايا الكهف، مما دفعه للحفر لمعرفة ما يوجد.

وأفادت المصادر بأن الشاب عثر على صندوق خشبي قديم وبداخله قطعتان أثريتان عبارة عن منحوتات قد تعودان إلى عهد مملكة قتبان التي كانت تتخذ أجزاءً من شبوة عاصمة لها.



وتظهر صور المنحوتات فتاة ورجلا كبيرا في السن.



ومن شأن هذه المنحوتات الكشف عن غموض الكثير من الحضارات اليمنية المتعاقبة في هذه المحافظة.