عدن تايم

رافعات سعودية تسرع مناولة الحاويات في ميناء عدن

23 يناير، 2020
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سجل ميناء عدن عام 2019م رقماً قياسياً هو الأكبر على الإطلاق في تاريخه، وساهمت منحة الرافعات السعودية التي قدمت إلى الميناء في زيادة الواردات الإغاثية والتجارية.
وأكد مدير الإعلام بمؤسسة موانئ خليج عدن عبدالله الشرفي أن هناك زيادة في نسبة تفريع البضائع العام المنصرم 2019م بنسبة بلغت 14 % عن عام 2018، بالإضافة إلى ما نسبته 17 % كزيادة في عدد مناولات الحاويات.
وقال الشرفي أن الميناء أفرغ ما يزيد عن خمسة ملايين طن من البضائع في ميناء الحاويات خلال العام المنصرم .
وحقق ميناء عدن زيادة في مناولة البضائع الجافة، خلال العام 2019 تقدر بنسبة 14% عن العام الذي سبقه مسجلا 637,042,5 طنًا .
وكانت المملكة العربية السعودية قد دعمت الميناء بتوفير رافعتين بقدرة 60 طن، ضمن دعم البرنامج والذي شمل مختلف الموانئ في المحافظات اليمنية.
كما قدمت السعودية رافعة بقدرة 60 طن لميناء المخا، ورافعة 60 طن لميناء المكلا، ورافعة 30 طن لميناء نشطون، ورافعة بقدرة 30 طن لميناء سقطرى.

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الحاويات تسرع رافعات سعودية عدن في مناولة ميناء

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