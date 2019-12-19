أخبار نادي برشلونة

راكيتيتش: التعادل السلبي نتيجة عادلة

19 ديسمبر، 2019
0
راكيتيتش: التعادل السلبي نتيجة عادلة

نجم برشلونة راض عن نتيجة الكلاسيكو ويرد على فاران وراموس

فشل نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ضيفه وغريمه ريال مدريد بالكلاسيكو الذي أقيم الليلة على ملعب كامب نو وذلك حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 في ظل ضياع العديد من الفرص للتهديف.

بذلك يبقى صراع الليجا كما هو عليه حيث يمتلك كل منهما 36 نقطة ولكن البرسا يتقدم في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

وفي تصريحات نجم نادي برشلونة إيفان راكيتيتش بعد المباراة قال: “اعتقد أن نتيجة التعادل عادلة، كانت مباراة صعبة ولكنها ليست نهاية سباق الدوري، حتى في حال الفوز يجب علينا مواصلة العمل حتى النهاية”.

وتابع: “أنا أحترم فاران كثيرًا ولكن هذا ما يحدث في مباريات مثل الكلاسيكو يكون لصالحك بعد الأخطاء وكذلك عليك”.

يذكر أن النجم الفرنسي قد تحدث عن أحقية فريقه لركلتين جزاء على لاعب الوسط الكرواتي وكذلك تحدث عنهما القائد سيرخيو راموس في تصريحاته ما بعد انتهاء المباراة.

أخبار ذات صلة

الوسوم
التعادل السلبي راكيتيتش عادلة نتيجة

إقرا أيضا

Photo of تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد .. كارفخال رجل الكلاسيكو

تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد .. كارفخال رجل الكلاسيكو

19 ديسمبر، 2019
Photo of موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يالدوري الاسباني

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يالدوري الاسباني

19 ديسمبر، 2019
Photo of بالبوا : ريال مدريد كان متفوقاً بكثير على برشلونة

بالبوا : ريال مدريد كان متفوقاً بكثير على برشلونة

19 ديسمبر، 2019
Photo of كاسميرو: غاضبون من الحكم وكان عليه العودة للـ VAR

كاسميرو: غاضبون من الحكم وكان عليه العودة للـ VAR

19 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق