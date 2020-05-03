راكيتيتش بوابة برشلونة لضم ندومبيلى من توتنهام



يدرس نادى برشلونة الإسبانى إدخال الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط الوسط في صفقة تبادلية مع توتنهام هوتسبير الإنجليزى للتعاقد مع الفرنسى تونجاى ندومبيلي، لتقليل القيمة المادية لإتمام انتقال اللاعب الفرنسى بداية من الموسم الجديد.







جدير بالذكر أن ندومبيلى انضم إلى توتنهام الصيف الماضى من أولمبيك ليون الفرنسى مقابل 63 مليون يورو، مسجلًا أغلى صفقة شراء فى تاريخ النادى اللندني.







ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في استغلال اهتمام النادي الإنجليزي بضم راكيتيتش من أجل تنفيذ مخططه، خاصة أن برشلونة يحاول ضم ندومبيلي فضلا عن أن عقد راكيتيتش سوف ينتهي في 2021.







أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راكيتيتش يرغب في أن يعود إلى إشبيلية في خطوته المقبلة، لكن النادي الإسبانى يجد صعوبة في تمويل التعاقد معه خاصة أن راكيتيتش يحصل على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو في برشلونة.







شددت الصحيفة على أن نادى يوفنتوس الإيطالي صرف النظر عن التعاقد مع راكيتيتش صاحب الـ32 عاما مما يجعل اختيار الانتقال إلى توتنهام هو الأقرب.







يسعى راكيتيتش للاستمرار مع برشلونة حتى انتهاء عقده فى صيف العام المقبل، وفى المقابل يأمل مسئولو “البلوجرانا” فى التخلص منه بالميركاتو المقبل باعتباره الفرصة الأخيرة للحصول على مقابل مادى للاعب، حيث سيرحب النادى بأى عرض للاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.







وانضم النجم الكرواتى لصفوف فريق البارسا عام 2014 قادما من إشبيلية، وخاض مع الفريق 299 مباراة، فى جميع المسابقات، سجل خلالها 35 هدفا، وتوج بـ13 لقبا.

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