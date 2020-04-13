أخبار نادي برشلونة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

13 أبريل، 2020
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راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

لست مجرد كيس من البطاطا يمكنك التصرف به كما تشاء

فريق عمل يوروسبورت عربية

13 أبريل 2020

 انتقد لاعب وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش أسلوب النادي القطالوني في التعامل معه في الآونة الأخيرة والسعي لإجباره على الرحيل عن صفوفه في العام الماضي.

وراكيتيتش يلعب لبرشلونة منذ 2014 لكنه أصبح خارج التشكيلة الأساسية خلال الموسم الحالي في ظل انضمام لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج وشارك أساسيا فقط في عشر من 27 مباراة خاضها الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال راكيتيتش (32 عاما) في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الموندو ديبورتيفو المحلية ”أتفهم الموقف لكني لست مجرد كيس من البطاطا يمكنك التصرف به كما تشاء.“

تعرّف الى صيغة استكمال الدوري الانكليزي        

وأضاف ”أريد التواجد في مكان أشعر فيه بأنني محل ترحيب واحترام. وإذا ما توفر هذا هنا فسيسعدني ذلك وإذا ما توفر هذا في مكان آخر فسأكون أنا من يقرر إلى أين أتوجه وليس غيري.“

وأكد راكيتيتش أنه رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا في العام الماضي في اطار صفقة لإعادة البرازيلي نيمار إلى برشلونة.

كما تحدث أيضا عن شعوره بخيبة الأمل نتيجة خروجه من التشكيلة الأساسية هذا الموسم لكنه أكد على رغبته في البقاء حتى نهاية عقده في 2021 وهو ما يعني عدم قدرة الفريق على الحصول على أي مبلغ مقابل رحيله.

وقال اللاعب الكرواتي ”العام الماضي كان العام الأفضل خلال الاعوام الستة التي أمضيتها هنا وشعرت بالضيق نتيجة أسلوب تعاملهم معي. اندهشت كثيرا ولم أصدق ما يحدث. النتائج لم تكن الأفضل ولم ألعب كثيرا وهذا هو سبب شعوري بالإساءة.“

وأضاف ”واجهت أجواء غريبة في النصف الأول من الموسم وكان الوضع غير مريح تماما وغريبا بالنسبة لي لكني أتمنى أن أستمر حتى نهاية العام الأخير من عقدي.“

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الترتيب في الدوري الإسباني الموقوف إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

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