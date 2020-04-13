أخبار نادي برشلونة

راكيتيتش يهاجم إدارة برشلونة .. اعرف التفاصيل

13 أبريل، 2020
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راكيتيتش


هاجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، إدارة البلوجرانا بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبله داخل “كامب نو”. 

 

وإرتبط الكرواتى إيفان راكيتيتش بالرحيل عن برشلونة، وسط إهتمام عدة أندية بضمه على رأسها إشبيلية فريقه السابق ثم ميلان الإيطالى. 

 


تصدر راكيتيتش غلاف صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، الصادرة صباح اليوم، ونقلت على لسانه جملة: “سأقرر مستقبلي”. 

 

أضاف نجم وسط برشلونة، “أريد أن أكون في المكان حيث يتم تقديري فيه، إذا كان هنا في برشلونة سأكون مسرورًا، إذا لم يكن كذلك، فسيكون حيث أقرر”. 

 

أكمل: “لا أريد أن أكون مجرد عملة وأطلب الاحترام، فأنا لست كيسًا من البطاطس”. 

 

ويرتبط الكرواتى إيفان راكيتيتش بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2021.

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