أخبار نادي برشلونة

راموس على رأس القائمة.. إليكم أكثر نجوم الليجا الحاليين طرداً

28 مارس، 2020
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راموس على رأس القائمة.. إليكم أكثر نجوم الليجا الحاليين طرداً

هاي كورة_ جاء قائد ريال مدريد سيرجو راموس على رأس قائمة اللاعبين الأكثر حصولًا للبطاقات الحمراء من النجوم الحاليين في الليجا، بل الأكثر طردًا في تاريخ البطولة، وبفارق كبير للغاية عن صاحب المركز الثاني وفقًا لإحصائيات صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وحصل راموس على 20 بطاقة حمراء في الليجا، ويأتي بعده مهاجم أتلتيك بلباو أرتيز أدوريز بـ10 بطاقات حمراء.

ويتساولى في عدد البطاقات الحمراء كل من لاعب وسط إسبانيول فيكتور سانشيز، وفابيان اوريانا لاعب إيبار، وقائد برشلونة جيرارد بيكيه بواقع 7 بطاقات لكل لاعب.


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