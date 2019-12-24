ربيع والسباعي يفتتحان المرحلة الثانية من مركز الطوارئ التوليدية بمديرية البريقة

افتتح محافظ عدن احمد سالم ربيع ، اليوم ، ومعه الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي،المرحلة الثانية من مركز الطوارئ التوليدية بمديرية البريقة.

واستمع ربيع والسباعي من القائمين على المركز الى شرح عن تجهيز المركز وتاثيثه وتحويله من مركز طوارئ اساسية الی مركز للطوارئ التوليدية الشاملة وتجهيزه بغرفة عمليات واقسام للعناية قبل وبعد العملية ودعم الكادر العامل فيه من قبل منظمة الانقاذ الدولية.

وطاف محافظ عدن والوكيل المساعدة لوزارة الصحة في اقسام المركز..مشيدين بالاستحداثات والاضافات النوعية فيه بمايمكنه من تقديم خدماته للام الحامل وجنينها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية القيصرية من خلال طاقم طبي متكامل.

وتفقد المحافظ العيادة الطبية في منطقة صلاح الدين واطلع علی التجهيزات والتحديثات التي ادخلتها منظمة الانقاذ الدولية بمافيها منظمومة الطاقة الشمسية الخاصة بالعيادة.

كما افتتح محافظ عدن المركز الصحي في القلوعه بمنطقة بئر احمد واطلع علی التجهيزات الحديثة في اقسامه المختلفة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية بدعم من منظمة الانقاذ الدولية.

الی ذلك افتتح الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتورة اشراق السباعي ومدير مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش ومعهما المدير الاقليمي لمتظمة الانقاذ الدولية ،العيادة الصحية في منطقة الفارسي والعيادة الصحية بمنطقة الخيسه بعد اعادة تاهيلهما من منظمة الانقاذ الدولية.

