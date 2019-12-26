عدن الغد

رجال الهيئة العسكرية الجنوبية ينفذون الوقفات الاحتجاجية المطالبه بسرعة دفع رواتبهم المتأخرة لأشهر..

26 ديسمبر، 2019
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رجال الهيئة العسكرية الجنوبية ينفذون الوقفات الاحتجاجية المطالبه بسرعة دفع رواتبهم المتأخرة لأشهر..

 
تنفيذا لبيان الهيئة العليا للجيش والامن الجنوبي نفذ الآلاف من العسكريين والامنيين وقفة احتجاجية وذلك لمطالبتهم بسرعة دفع رواتبهم المتأخره
 
يأتي ذلك بعد ممطالة الحكومة ونكثها الوعود السابقة بدفع رواتب العسكريين والامنيين المنتمين للمنطقة العسكرية الرابعة لأشهر سابقة هي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الحالي
 
وطالب المحتجين بسرعة صرف المرتبات المتأخره للاشهر الثلاثة السابقة من أجل سداد ديونهم وعدم قطع قوت أولادهم
 
وصعد المحتجون الخطاب وبدأو بأعتصام مفتوح ونصبوا الخيام حول مداخل البنك المركزي الواقع في مدينة كريتر عدن وقالوا ان هذا المكان يتواجد فيه قوت اولادنا ولن نبرح حتى يتم صرف المرتبات منه
 
وتأتي دعوات الهيئة العليا للجيش والامن الجنوبي للتظاهرات والاعتصامات بعد أن نكثت الحكومه بوعودها التي قطعتها مع قيادة الهيئة في لقاءهما في نوفمبر الماضي وذلك بسرعة صرف المرتبات المتأخرة تباعا حسب اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي

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