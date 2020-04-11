رجال خير يحفرون 3 أبار مياه في وادي شعب بلحج

واصل مسؤولون حكوميون وشخصيات إجتماعية من اعضاء “الهيئة الاستشارية لمنتدى وادي شعب – الصبيحة الإجتماعي” مديرية طورالباحة زياراتها التفقدية للمديرية ومنطقة وادي شعب، بهدف الوقوف على آخر تطورات أزمة جفاف مياه الشرب التي تضرب المنطقة.

وقام كلا من وكيل وزارة المياه المهندس نجيب محمد أحمد، ومدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي، ومدير عام هيئة الإستثمار لحج نزيه الشعبي، ومدير البنك المركزي فرع لحج ممدوح الشعبي، والمهندس أنور المرفدي مدير مشاريع الريف لحج ابين الضالع ومدير عام مديرية طورالباحة عبدالرقيب البكيري، بالوقوف على الاشكاليات التي تعانيها محطة الضخ في أسفل وادي شعب.

وتم إعتماد حفر 3 آبار ارتواز بعمق يصل من ٢٧٥ متر الى ٣٢٠ متر وتكفل بها كلا من رجال الخير أحمد حازم الشعبي وبشير الشعبي والمقاول نوفل الحبيشي.

وكانت فرق المسح والفرق الفنية أعدت دراسات مسحية لعدد ست آبار، بانتظار تكفل فاعلو خير بحفر الثلاث الآبار الأخرى.

واتفق الحاضرون على توفير الديزل لتشغيل محطة أسفل وادي شعب ليلا، وتوفير طاقة شمسية لاحد أبار طور الباحه وربطها بخزان التجميع في شعب الأسفل مع توفير خط مياة من البئر الى الخزان ، وكذا توفير طاقات شمسية مماثلة وبصورة عاجلة لخزان التجميع في شعب الأوسط قرية الحوجلي، فيما تكفل رجل الخير مجيب الشعبي بإصلاح إحدى المضخات.

وتأتي هذه الخطوات بمباركة وتأييد الشيخ عبدالقوي محمد رشاد شيخ مشائخ شعب رئيس “منتدى شعب -الصبيحة الإجتماعي” ونائبة المعاون معاذ شاهر والأستاذ علي سيف حسن رئيس الهيئة الإدارية والوكيل المهندس نجيب محمد أحمد رئيس الهيئة الإستشارية وبدعم كبير من الأستاذ مجيب الشعبي عضو الهيئة الإستشارية وبمؤازة باقي اعضاء الهيئة الإستشارية.

حضر الزيارة كلا من م. أيسر سعيد صالح نائب مدير كهرباء عدن والمستشار المهندس جلال ناشر عواد الشعبي مدير العلاقات الإعلام بمكتب محافظ لحج والأستاذ جميل مقبل علي والإعلامي ماهر الشعبي وياسر ياسين عبدالحميد والمهندس سرحان الصبيحي وعدد كبير من المختصين والفنيين وابناء المنطقة والمديرية.