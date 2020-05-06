أخبار نادي برشلونة

رجل الإنجازات.. 41 لقبا فى دولاب البرازيلي دانى ألفيس فى عيد ميلاده الـ37

6 مايو، 2020
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دانى ألفيس


يحتفل اليوم الأربعاء داني ألفيس نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ولاعب ساو باولو والمنتخب البرازيلي الحالى، بعيد ميلاده الـ37، حيث إنه من مواليد 6 مايو 1983.

بدأ ألفيس مسيرته الكروية مع نادي باهيا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي عام 2001، قبل أن ينتقل إلى فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2002/2003، وخلال هذا الموسم تألق اللاعب مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم للشباب 2003، كما اختير من بين أفضل 3 لاعبين بالبطولة، لينتقل بعد ذلك إلى إشبيلية بشكل دائم، ويستمر مع الفريق حتى عام 2008، لينضم بعدها إلى العملاق الإسباني برشلونة، في صفقة بلغت 23 مليون يورو، كأغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت، واستمر اللاعب رفقة الفريق الكتالوني حتى عام 2016.

وانتقل ألفيس إلى يوفنتوس في 27 يونيو 2016، واستمر معهم لموسم واحد فقط، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في 12 يوليو 2017، ولعب الفيس رفقة النادي الباريسي موسمين، ثم عاد الى موطنه الأصلى في 2 أغسطس 2019، عن طريق الانتقال إلى صفوف فريق ساو باولو البرازيلى، الذي يلعب ضمن صفوفه حالياً، ومن المفترض أن يستمر معه حتى نهاية 2022.

ونستعرض البطولات الـ 40 فى تاريخ دانى آلفيس كالتالى:

 إشبيلية:


الدورى الأوروبي مرتين.

السوبر الأوروبى مرة.

كأس ملك إسبانيا مرة.

كأس السوبر الإسباني مرة.

 

برشلونة:


الدوري الإسباني 6 مرات.

كأس ملك إسبانيا 4 مرات.

كأس السوبر الإسباني 4 مرات.

دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كأس العالم للأندية 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

 

يوفنتوس:


الدوري الإيطالي مرة.

كأس إيطاليا مرة.

باريس سان جيرمان:


الدوري الفرنسي مرتين.

كأس الأبطال الفرنسي مرتين.

كأس فرنسا مرة.

كأس الرابطة الفرنسية مرة.

 

البرازيل:


كوبا أمريكا مرتين.

كأس القارات مرتين.

كأس العالم للشباب

 

 

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