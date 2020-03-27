رحب بقبول الهدنة.. الاتحاد الأوروبي: كورونا تهديد وشيك لليمن

رحب الاتحاد الأوروبي بقبول مختلف اطراف النزاع في اليمن، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف الحرب، بهدف مجابهة خطر تفشي فيروس كورونا.

ووصف في بيان، اليوم الجمعة، المواقف المعلنة بأنها خطوات في الاتجاه الصحيح، محذرا من التهديد الوشيك الذي يشكله الآن انتشار الفيروس التاجي.

وأعرب عن أمله في مشاركة الأطراف بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إنشاء آليات مناسبة لبناء الثقة لتحقيق هذه الغاية.

وتعهد بمواصلة دعمه الكامل للمبعوث الخاص وفريقه، للتوصل إلى هدنة وتحقيق الاستقرار.