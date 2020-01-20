رخصة شركة “واي”.. العيسي وباشريف شركاء الحوثي لإطلاق شركة “جنوبية” بنظام 4g

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-20 11:38:35

استحوذت ميليشيا الحوثي والمهندس لطفي باشريف، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة هادي، على أسهم شركة واي للاتصالات، في صفقة شراء هي الأرخص عالمياً في تأريخ قطاع الاتصالات، لا تتجاوز 2% من القيمة الحقيقية لأصول الشركة.

وقال مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدن لـ”نيوزيمن”، إن شركة واي للاتصالات انتقلت ملكيتها بعد صفقة الاستحواذ التي أشرف عليها رجل الأعمال أحمد العيسي، المقرب من الرئيس هادي، 51% لميليشيا الحوثي، و49% لحكومة هادي ممثلة بوزير الاتصالات باشريف.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن شركه جراند تكنولوجي التابعة لرجل الأعمال أسامة ثابت تقوم حالياً بتجهيز شركة واي للاتصالات بتقنية الجيل الرابع 4G، لتدشين عملها كشركة اتصالات خاصة بالجنوب، إضافة إلى محافظات إب وتعز ومأرب.

وأشار أن قيمة تراخيص تقنية الجيل الرابع للاتصالات لا تقل عن 300 مليون دولار، مؤكداً أن حكومة هادي منحت المالكين الجدد لشركة واي ترخيص 4G مجاناً، إضافة إلى 600 موقع، وتراخيص ترددات إضافية للترددات السابقة للشركة.

ولفت المصدر أنه يتم العمل حالياً في تجهيز البنى التحتية للشركة، تركيب أجهزة سنترال ومحطات تغطية في المحافظات الجنوبية، تم استيرادها من شركة ايركسون في السعودية، متوقعاً انطلاق خدمات شركة واي للاتصالات بتقنية الجيل الرابع من عدن خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح أن الائتلاف الجديد لشركة واي للاتصالات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، أدرج أسماء واجهات تجارية لتمرير عمل الشركة في الجنوب.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أغرقت شركة واي للاتصالات بالديون، والضرائب والجبايات، وحملتها غرامات باهظة، قيمة الإيجارات الشهرية لقنوات التراسل واستئجار المواقع، وصادرت أسهم شخيصات نافذة وآخرين لصالحها.

فيما اضطر المستثمرون الخليجيون للخروج بأقل الخسائر وبيع أسهمهم بثمن بخس لوزير الاتصالات بحكومة الشرعية لطفي باشريف، ومسؤولين آخرين بمبلغ لا يساوي 1.7% من سعر أصول الشركة، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها “نيوزيمن”.

شركة واي للاتصالات هي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007، وكانت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها.