المشهد اليمني

ردا على ياسر العواضي .. عبدالملك الحوثي يرسل لجنة وساطة إلى البيضاء مع بنادق تحكيم ”تفاصيل”

1 مايو، 2020
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المشهد اليمني

ردت ميليشيا الحوثي على دعوات القيادي المؤتمري الشيخ ياسر العواضي الذي دعا فيها قبائل البيضاء إلى رفع الجهوزية لمواجهة ميليشيا الحوثي.
وأفادت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي بأن الزعيم الميليشيا الحوثية كلف لجنة بحل مشكلة قضية المرأة جهاد الاصبحي التي قتلت في منزلها باحدى قرى مديرية الطفة على أيادي قيادات حوثية تتبع قبائل الشعف.

وبحسب المصادر فقد قدمت اللجنة إلی الشيخ الخضر عبد الرب الأصبحي بنادق التحكيم خلال لقاء في منزل الشيخ مصلح أبوشعر.

وقال القيادي الحوثي وعضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيا حزام الأسد في تغريدة على حسابه في تويتر “بخصوص ما أثاره ياسر العواضي حول قضية الشيخ الخضر عبدالرب الاصبحي والتي حصلت مع الجهات الامنية في منطقة الطفة بمحافظة البيضاء فقد أكد لي الشيخ الخضر الاصبحي الليلة رفضه القاطع والمطلق لأي تسييس للقضيه”
وقد دعا القيادي المؤتمري والشيخ القبلي، ياسر العواضي، الأربعاء الفائت، كافة مشائخ وأبناء محافظة البيضاء الى رفع الجهوزية العالية لمواجهة مليشيا الحوثي، بعد مقتل امرأة في مديرية الطفة بالمحافظة.

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