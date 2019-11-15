عدن الغد

ردفان تحيي أربعينية الفقيد المناضل على سيف الطوحري بفعالية خطابية

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ردفان تحيي أربعينية الفقيد المناضل على سيف الطوحري بفعالية خطابية

في حفل تأبيني أقيم صباح أمس الخميس في منصة الشهداء برعاية المجلس الانتقالي ، أحيت ردفان اربعينية الفقيد المناضل على سيف الطوحري بفعالية حضرها عدد من الشخصيات النضالية وقيادات رفيعة في المجلس الانتقالي الجنوبية ابرزهم قاسم عسكر رئيس العلاقات بالمجلس وناصر حويدر عضو الجمعية العمومية وفضل هماش الرئيس السابق للمجلس الانتقالي في المحافظة ومحمود سيف قائد مكتب اللواء الخامس دعم وإسناد  ورؤساء المجالس الانتقالية في مديريات ردفان.
وخلال حفل التأبين الذي قدم فقراته الأستاذ علي حسن الخريشي ألقيت فيه عدد من الكلمات تحدثت جميعها عن مناقب الفقيد المناضل علي سيف الطوحري ونضاله ابان الاحتلال البريطاني ودوره النضالي أيضا  ضد التواجد اليمني الشمالي في الجنوب، إضافة إلى كلمة لنجله منتصر على سيف قدم شكره الحاضرين وعرج على حياة المناضل وسيرته النضالية الطويلة.
يذكر أن الفقيد الطوحري قد توفي الشهر الماضي بعد مرحلة طويلة ومسيرة حافلة بالنضال من أجل الوطن الجنوبي

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