التغيير نت

رد صارم من السعودية على تحركات الانتقالي الغريبه في عدن

التغيير نت التغيير نت منذ 13 دقيقة
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علمت مصادر مطلعة ان القوات السعودية المرابطة في مطار عدن الدولي أقدمت بإنزال العلم الانفصالي من فوق مبنى مطار عدن الدولي بعد ساعات من قيام بما يسمى المجلس الانتقالي على رفع العلم فوق المطار.

من جهته هدد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي, ماوصفه بكل من يحاول المساس بمنجزات ومكاسب الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية.

وكتب الجعدي في تغريدة على تويتر “إليها : المساس بمنجزات ومكاسب الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية لا يمكن القبول به وعلى الجميع أن يدركوا أن عفاش وفي ظل قوته عجز عن مواجهة قناعات وأهداف شعبنا .. فكيف لنا أن نقبل ذلك اليوم .،؟!”.

واختتم “راية الجنوب رفعت ولن تنكس إلا على أرواحنا ..” حسب وصفه .

يذكر ان الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية كانا قد وقعا اتفاقية في الرياض لانهاء مظاهر الصراع بينهما وتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

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