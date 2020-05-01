رد طالب يمني تعرض لاعتداء وحجز بالهند على القنصل في بومباي

أكد الطالب اليمني إبراهيم العسكري أنه خرج من الاحتجاز في مركز بالهند دون تلقي أي اعتذار أو إعادت مبلغ من المال بعد تعرضه لابتزاز من شرطي.

ورد العسكري على منشور للقنصل اليمني في مومباي يحيي غوبر، يدعي فيه متابعة القنصلية لقضيته حتى إطلاق سراحه.

وقال عسكر في تعليق على غوبر في صفحته في “الفيسبوك” إن احتجازي الجزئي انتصار للقانون الهندي، وانتصاري مرهون بالاعتذار لي ورد أموالي، مستغربا أن يكتب القنصل منشوراته نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهو -أي القنصل- لم يتم الرد عليه من السلطات الهندية.

واحتجز الطالب العسكري بعد اتهامه بكسر الحظر في اورنج اباد، وتعرض لاعتداء من ضابط شرطة محلية، وقد سبق أن اعتدى رجال شرطة في الهند على شاب عدني يدعى وليد لكسره الحظر عندما كان عائدا من مراسيم دفن أمه قبل حوالي شهر.