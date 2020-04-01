أخبار نادي برشلونة

رسائل ليونيل ميسي لأفضل 10 مواهب في العالم.. أرنولد هو المستقبل

1 أبريل، 2020
0
ميسى


اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، 10 مواهب صاعدة، يعتبرهم الأفضل في العالم من وجهة نظره، وشملت القائمة لاعبين من البارسا؛ هما فرينكي دي يونج وعثمان ديمبلي.

ووجه ميسي عبارة قصيرة عن كل لاعب اختاره، كما نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية كالتالي..
 

عن الهولندي فرينك دي يونج (22 عاما) لاعب وسط برشلونة، قال ميسي: “هو واحد من أكثر اللاعبين اكتمالا الذين رأيتهم في سنه”.

وأضاف عن الفرنسي عثمان ديمبلي (22 عاما) جناح البارسا: “سرعته في التدريب مخيفة”.

وتابع عن الإنجليزي جادون سانشو (20 عاما) جناح بروسيا دورتموند: “إن قدرته على التلاعب بالدفاعات مدهشة”.

واستمر عن الفرنسي كليان مبابي (20 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان: “إنه سريع جدا، وفي الثلث الأخير خطير جدا أيضا”.

وأردف عن الألماني جوشوا كيميش (24 عاما) ظهير بايرن ميونيخ: “هو ظهير موهوب للغاية ويقدم كثيرا من التمريرات الرائعة”.

وقال عن الإنجليزي ماسون مونت (21 عاما) لاعب وسط تشيلسي: “سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع متحدثا عن الإنجليزي فيل فودين (19 عاما) لاعب وسط مانشستر سيتي: “سيفعل أشياء مذهلة في المستقبل، لديه موهبة عظيمة”.

وأضاف عن الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) مهاجم ريال مدريد: “هو لاعب سحري يجعل المستحيل ممكنا”.

وعن البرتغالي جواو فيليكس (20 عاما) مهاجم أتلتيكو مدريد: “أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم الآن”.

واختتم عن ترينت ألكسندر أرنولد (21 عاما) ظهير ليفربول: “هو لاعب مثير للإعجاب وهو المستقبل”.

 

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أرنولد ارنولد العالم المستقبل برشلونة ديمبلى رسائل رسائل ميسى في لأفضل ليونيل ليونيل ميسى مبابى مواهب مواهب الساحرة ميسى ميسي هو

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : بيكيه: لنترك عداوة الميدان جانباً ونتحد في مواجهة كورونا

أخبار برشلونة : بيكيه: لنترك عداوة الميدان جانباً ونتحد في مواجهة كورونا

1 أبريل، 2020
Photo of بنزيما وسيلفا ونجوم تعرضت منازلهم للسرقة

بنزيما وسيلفا ونجوم تعرضت منازلهم للسرقة

1 أبريل، 2020
Photo of بيكيه يُخفض رواتب لاعبي أندورا

بيكيه يُخفض رواتب لاعبي أندورا

1 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : لسان ميسي.. ريختر المشاكل في برشلونة

أخبار برشلونة : لسان ميسي.. ريختر المشاكل في برشلونة

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق