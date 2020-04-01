رسائل ليونيل ميسي لأفضل 10 مواهب في العالم.. أرنولد هو المستقبل



اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، 10 مواهب صاعدة، يعتبرهم الأفضل في العالم من وجهة نظره، وشملت القائمة لاعبين من البارسا؛ هما فرينكي دي يونج وعثمان ديمبلي.



ووجه ميسي عبارة قصيرة عن كل لاعب اختاره، كما نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية كالتالي..





عن الهولندي فرينك دي يونج (22 عاما) لاعب وسط برشلونة، قال ميسي: “هو واحد من أكثر اللاعبين اكتمالا الذين رأيتهم في سنه”.



وأضاف عن الفرنسي عثمان ديمبلي (22 عاما) جناح البارسا: “سرعته في التدريب مخيفة”.



وتابع عن الإنجليزي جادون سانشو (20 عاما) جناح بروسيا دورتموند: “إن قدرته على التلاعب بالدفاعات مدهشة”.



واستمر عن الفرنسي كليان مبابي (20 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان: “إنه سريع جدا، وفي الثلث الأخير خطير جدا أيضا”.



وأردف عن الألماني جوشوا كيميش (24 عاما) ظهير بايرن ميونيخ: “هو ظهير موهوب للغاية ويقدم كثيرا من التمريرات الرائعة”.



وقال عن الإنجليزي ماسون مونت (21 عاما) لاعب وسط تشيلسي: “سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم”.



وتابع متحدثا عن الإنجليزي فيل فودين (19 عاما) لاعب وسط مانشستر سيتي: “سيفعل أشياء مذهلة في المستقبل، لديه موهبة عظيمة”.



وأضاف عن الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) مهاجم ريال مدريد: “هو لاعب سحري يجعل المستحيل ممكنا”.



وعن البرتغالي جواو فيليكس (20 عاما) مهاجم أتلتيكو مدريد: “أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم الآن”.



واختتم عن ترينت ألكسندر أرنولد (21 عاما) ظهير ليفربول: “هو لاعب مثير للإعجاب وهو المستقبل”.







