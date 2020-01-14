أخبار نادي برشلونة

رسالة غامضة من دي يونج عقب إقالة فالفيردي

14 يناير، 2020
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رسالة غامضة من دي يونج عقب إقالة فالفيردي

وجه فرينكي دي يونج، نجم برشلونة الإسباني رسالة غامضة عقب إعلان النادي الكتالوني، إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني لفريق البارسا.

وقرر برشلونة فسخ عقد فالفيردي بعد توديع الفريق لكأس السوبر الإسباني، على يد أتلتيكو مدريد، من الدور نصف النهائي.

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وبمجرد إعلان برشلونة إقالة فالفيردي، غرد دي يونج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “العودة إلى أجواء التدريبات”.

وسبق وأن أشارت تقارير صحفية إلى عدم رغبة فالفيردي في التعاقد مع دي يونج، وأن رغبة الأخير في الانتقال إلى البارسا هي من حسمت الصفقة.

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إقالة دي رسالة عقب غامضة فالفيردي من يونج

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