رسالة مشفرة من بن بريك الى الميسري



عدن تايم / خاص.

رد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك برسالة مشفرة على خطاب تواصل اجتماعي، ظهر فيه أحمد الميسري وزير خارجية الشرعية.

وقال بن بريك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها (عدن تايم) : “شفرة يفهمها الميسري فقط لاغير، هاني بن بريك مستعد يرسل لك هاتف الثريا لتتصل بمن تريد أن يصل كلامك له، بدون ما تلجأ لقناة الجزيرة”.

وذكر هاني بن بريك الميسري عن قناة الجزيرة بقوله :”هي أوصلت رسائل بن لادن والظواهري لرجالهم في كل مكان وللمجتمع الدولي”.

وأضاف بن بريك مخاطبا الميسري : “انتبه أخي لازلنا حريصين على كل جنوبي”.

وبسخري علق بن بريك على أي ردود أفعال حول تغريدته، وقال : “أتمنى لايفطر أحد من الجماعة بعد التغريدة”.

هذا وظهر أحمد الميسري بخطاب بث عبر برامج التواصل الاجتماعي، ووجدت فيه قناة الجزيرة مادة للاستهلاك الإعلامي.

وفي الخطاب المتشنج ظهر الميسري مهاجما الجميع دون إستثناء التحالف والانتقالي والشرعية، وتحدث بلغة هابطه سياسيا ومصطلحات لا تصدر عن مسؤول، ووصل الأمر إلى التحريض ودعوته للجيش من أجل اجتياح عدن، وهي دعوة أطلقها في الوقت الذي تتفشى فيه جائحة كورونا والحميات في عدن.