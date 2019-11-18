رسميآ: السعودية ستعلن في هذا الموعد استقلال الجنوب

أكد النائب في مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد آل زلفة أن بلاده تجري ترتيبات نهائية لاستقلال الجنوب وإعادة تقسيم اليمن وذلك في أقوى تصريح لمسؤول سعودي رفيع بهذا الشأن.

وأوضح الزلف مستشار لولي العهد محمد بن سلمان أن هذا الإجراء هو خيار استراتيجي سعودي لضمان أمن المنطقة، وأن من حق حضرموت أن يكون لها كيان خاص مع المحافظات المجاورة.

وأضاف الزلف في حوار مع قناة “بي بي سي عربية” أن ” اتفاق الرياض نص صراحة على استقلال دولة الجنوب ولم يعد الأمر خافيا على أحد، منوهاً أن مواجهة الحوثيين غير مجدية الآن معللا ذلك بالقول: “إن الحوثي قوة حقيقية في الشمال وقد أعلن الحوثي الانفصال وحكم الشمال منذ خمسة أعوام ولم يعد الأمر يخفى على يمني”.

وتساءل محمد الزلف بالقول: “هل نسلم الجنوب للحوثي حتى يهدد أمن الخليج والمنطقة من خلال البحر العربي ومضيق باب المندب؟”، متهماً قوات الرئيس عبدربه منصور هادي بنهب الدعم السعودي المقدم للشعب اليمني، وأكد أنه من المفترض أن لا تعود حكومة هادي إلى عدن بل ستذهب إلى قطر وغيرها من البلدان بعد إعلان دولة الجنوب الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة لإعلانها قبل شهر مايو 2020م.