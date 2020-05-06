أخبار نادي برشلونة

رسمياً: برشلونة يبدأ إجراء فحوصات كورونا يوم الأربعاء

6 مايو، 2020
0
رسمياً: برشلونة يبدأ إجراء فحوصات كورونا يوم الأربعاء

هاي كورة – أكد نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عن بدء خضوع لاعبيه لاختبارات فيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل من أجل استئناف التدريبات.

ومنحت الحكومة الإسبانية ورابطة الليغا الأندية الضوء الأخضر من أجل بدء اختبارات الفيروس وبمجرد الانتهاء من الفحوصات سوف ينخرط اللاعبين بالتدريبات وفقاً للبروتوكول الموضوع.

وسوف يعود الفريق الأول لكرة القدم للمدينة الرياضية صباح الأربعاء من أجل الخضوع للاختبار قبل بدء جلسات التدريب المنفردة للاعبين.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إجراء إسبانيا الأربعاء الدوري الإسباني برشلونة رسميا فحوصات كورونا يبدأ يوم

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : كيف يرى سيتيين مستوى برشلونة قبل فترة التوقف؟

أخبار برشلونة : كيف يرى سيتيين مستوى برشلونة قبل فترة التوقف؟

6 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : جوارديولا مدرب عبقري.. ماذا عن بيب اللاعب؟

أخبار برشلونة : جوارديولا مدرب عبقري.. ماذا عن بيب اللاعب؟

6 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة: لاوتارو يقترب وفيدال يرغب في الرحيل

أخبار برشلونة: لاوتارو يقترب وفيدال يرغب في الرحيل

6 مايو، 2020
Photo of انتر ميلان لن يقبل بأقل من هذه القيمة لأجل لاوتارو

انتر ميلان لن يقبل بأقل من هذه القيمة لأجل لاوتارو

6 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق