رسمياً: برشلونة يبدأ إجراء فحوصات كورونا يوم الأربعاء

هاي كورة – أكد نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عن بدء خضوع لاعبيه لاختبارات فيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل من أجل استئناف التدريبات.

ومنحت الحكومة الإسبانية ورابطة الليغا الأندية الضوء الأخضر من أجل بدء اختبارات الفيروس وبمجرد الانتهاء من الفحوصات سوف ينخرط اللاعبين بالتدريبات وفقاً للبروتوكول الموضوع.

وسوف يعود الفريق الأول لكرة القدم للمدينة الرياضية صباح الأربعاء من أجل الخضوع للاختبار قبل بدء جلسات التدريب المنفردة للاعبين.