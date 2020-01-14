أخبار نادي برشلونة

رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع المدرب كيكي سيتين

14 يناير، 2020
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رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع المدرب كيكي سيتين
المدرب كيكي سيتين

سبورت 360 – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم فجر اليوم الثلاثاء من خلال موقعه الرسمي عن تعاقده مع المدرب كيكي سيتين حتى صيف عام 2022 بعد القرار المتخذ بإقالة إرنستو فالفيردي.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الكتلوني أن المدرب كيكي سيتين سيتولى مسؤولية تدريب فريق برشلونة الأول بعد موافقته على الشروط في عقده حتى الثلاثين من حزيران / يونيو لعام 2022.

المدرب كيكي سيتين

برشلونة يكشف النقاب عن موعد تقديم المدرب كيكي سيتين.

وسيتم التوقيع على العقد في مكاتب نادي برشلونة في ملعب كامب نو بعد الظهر في الساعة 15:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يتم التقاط الصور الرسمية في الساعة الرابعة بتوقيت مكة.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تم الإعلان أيضاً عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 16:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بحضور المدرب الجديد ، إلى جانب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

تجدر الإشارة إلى أن إرنستو فالفيردي أقيل من منصبه بعد اتفاق بالتراضي في نفس الوقت الذي جرى به الإعلان عن التعاقد مع كيكي سيتين ، بعد خسارة برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

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