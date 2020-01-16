رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل مدافعه توديبو للدوري الألماني

سبورت 360 – أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو عن صفوف الفريق بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.

و أصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً منذ قليل أعلن فيه عن انتقال توديبو لفريق شالكة الألماني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يترك توديبو لشالكة رسمياً بنظام الإعارة مع خيار الشراء

خروج توديبو من الكامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية جاء بسبب قلة حصوله على الدقائق مع الفريق الأول ما جعل إدارة النادي ترى أن رحيله بنظام الإعارة هو الحل الأمثل للطرفين للحصول على فرصة اللعب والتطور كلاعب.

و أوضح برشلونة في بيانه الرسمي إتمام الاتفاق مع الأزرق الملكي الألماني في الصفقة على أن يحصل برشلونة على مليون ونصف مليون يورو مقابل رحيل اللاعب لشالكة حتى 30 يونيو المقبل.

و وضع شالكة بنداً في عقد اللاعب يتيح له التعاقد معه في نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو بجانب 5 مليون يورو إضافية كحوافز و متغيرات.

و بدوره حافظ برشلونة على حقه في الصفقة بوضع بنداً يتيح له ضم توديبو من جديد مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كإضافات.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

