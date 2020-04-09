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رسمياً.. مكتب الصحة بدمت يكشف السبب الحقيقي في وفاة عدد من الاشخاص بصورة مفاجأة

10 أبريل، 2020
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أصدر مكتب الصحة بمديرية دمت بالضالع اليوم الخميس بيانا توضيحيا حول السبب الحقيقي في حادثة وفاة عدد من الأشخاص والتي أثارت قلق المواطنين في المديرية.

وأوضح البيان أن مكتب الصحة قام بإجراء تحقيق وتحري عن أسباب وفاة الأشخاص , بعد ان عاشت مديرية دمت حالة من الرعب و الخوف من انتشار فيروس كورونا وذلك عقب وفاة اربع حالات بصورة مفاجئة وسريعة.

وأكد البيان أن حالات الوفاة لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد مضيفا “وجدنا تشابه للاعراض في معظم الحالات واهم هذه الاعراض هو فقدان للبصر، ضيق تنفس، دخول تدريجي في غيبوبه ثم الوفاة”,هي أعراض تسمم بالميثانول.

ودعا الجميع إلى عدم شراء أو شرب الكحول أو الاسبرت بكل اشكاله لأنه مسمم بمادة الميثانول الخطيرة والتي تصيب الانسان بالعمى وثم الوفاة.

واشار مكتب الصحة انه سيتم نشر تقرير مفصل وتوضيح شامل بالحالات من قبل مكتب الصحة بالمحافظة.

وجدير ذكره أن اليمن لم تسجل حتى الأن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في حين تتخذ السلطات المحلية في مختلف المحافظات اجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

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