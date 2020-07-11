رسم كاريكاتير يسخر من الجمهور … طوفان من البكاء سيبدأ الان …!

هاي كورة – لكي نكون منصفين خلال الفتره الاخيرة ومع قوة الموجه الاعلاميه المظللة بكل اسف اصبح الجميع منجرف خلف القصص الخيالية من اسبانيا والتي نسجتها الصحف بشكل غير منطقي

علق احد الصحفيين قائلا ” لا نعلم ماذا يريد العالم من الحكم هل يعلن رسميا قبل اللقاء بانه لن يحتسب اي ركله جزاء للريال لان الفريق في الجولة الماضيه تحصل على ركلة جزاء …ام يبلغ الفريق الخصم بان يكون له كامل الحريه في ضرب لاعبي الريال لانه لن يحتسب اي ركلة جزاء ”

وعلى نفس المقياس اطلقت احد الصحف الاسبانيه رسما ساخرا بعد نتيجه الريال امام الافيس وتحديدا عقب ان اعلن الحكم ركلة جزاء لصالح ميندي حيث كتبت جملتين قال فيها :

الاولى : ميندي يقع هناك ركلة جزاء

العبارة الثانيه : فاليصعد الجميع الان … وهي اشاره بان طوفان من البكاء والدموع سيبدأ بعد ركلة الجزاء والقصد هنا بكاء الجمهور في كل مره يفوز فيها الريال .

بصرف النظر عن فكره هذا الصحفي ولكن بالفعل البكاء ورفع الاصوات لن يبدل حال الانديه الاخرى العمل على الارض هو الذي يأتي بالنتائج