عدن تايم

رصد خاص لأراء الإعلاميين والخبراء حول تصعيد الإخوان جنوبا

15 أبريل، 2020
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قال الاعلامي والصحفي صلاح بن لغبر ان تحريك القوات الشمالية من حضرموت ومأرب وشبوة يعني بوضوح أن اتفاق الرياض قد انتقل إلى مثواه الأخير وكذبة ان تلك القوات ذاهبة الى البيضاء لاتنطلي على طفل صغير إذ الحوثي على مرماهم في مأرب، مؤكدا ان هذه جولة جديدة في الحرب الشمالية على الجنوب وباتفاق في مسقط مع الحوثي ولجنة الإخوان.

واضاف الناشط الجنوبي نافع بن كليب قائلا : لبينا دعوة التحالف العربي للتهدئة وإيقاف التصعيد العسكري، ونفذنا ماعلينا من #اتفاق_الرياض والمصفوفة العسكرية، وأكدنا للعالم بأننا دعاة سلام، وفي ظل استمرارنا بمحاربة الميليشيات الحوثية ومكافحة الإرهاب لن نتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف الجنوب وإرادة شعبه.

من جانبه، تسائل الكاتب السعودي عبدالله غانم القحطاني : لماذا سلمت ميليشيا الإخوان معسكر اللبنات لميليشيا الحوثي دون إطلاق رصاصة واحده؟ الذين يعطلون اتفاق الرياض هم من سلّم الجوف للحوثي، مؤكدا ان ميليشيا الإخوان باليمن هدفها الحقيقي حكم اليمن والهيمنة على الجنوب وبناء علاقات جيدة مع إيران وأذرعها الإرهابية”يضمرون العداء للتحالف وقوات الجنوب”.

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