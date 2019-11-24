رصد لأبرز التغريدات الجنوبية الساخنة عقب عودة قائد إرهابي إلى عدن

بات موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” باليمن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط فوق صفيحٍ ساخن إثر الهاشتاجات المتداولة عليه بسرعة متناقلة، حول عودة قائد لواء النقل أمجد خالد والمرتبط بتنظيم القاعدة في اليمن.

وتداول رواد “تويتر” هاشتاج #محاكمه_الارهابي_امجد_خالد ويتضمن صورًا للارهابي وفيديوهات لسجون سرية في منزله ، احتجاجًا على عودته الى العاصمة الجنوبية عدن لتنفيذ أحد الملحقات العسكرية لإتفاق الرياض.

واليكم أبرز وأسخن التغريدات الحالية في الهاشتاج الذي وصل إلى الترند بالشرق الأوسط وهو الآن في رقم 42 عالميا:

بداية، علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك قائلا: سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض، قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض.

واكد صلاح بن لغبر انه بحسب معلوماته واطلاعه عن قرب لايوجد في اتفاق الرياض ما ينص على السماح بعودة الإرهابيين لا في باطن الاتفاق ولا في ظاهرة، ففي اي إطار عاد الإرهابي امجد خالد، وهل سيعود ابوسالم التعزي ايضا او قاسم الريمي ، وهل ننتظر وصول ايمن الظواهري!.

وفي تغريدة اخرى قال بن لغبر : ان لا شيء يبرر عدم اعتقال الإرهابي امجد خالد بعد عودته إلى عدن، مهما كان حامية ناهيك عن القبول به ضمن اللجنة العسكرية في رقبة هذا الإرهابي دماء آلاف الأبرياء وجرائم تقطع وحرابة وتفجيرات ونهب وسطو لا تغتفر…دماء الناس ليست رخيصة.

وقال الكاتب البارز هاني مسهور ان من أهم الأسس التي قام عليها #اتفاق_الریاض مكافحة الإرهاب وإعادة أحد المتورطين في الاغتيالات المدعو أمجد خالد إلى عدن يعتبر خرق صريح للاتفاق.

ومضى مسهور: لن يتخلى #اخوان_اليمن عن حلفهم مع فيلق القدس ولن يتوقفوا عن زعزعة أمن المحافظات المحررة وكذلك الأراضي السعودية.

وشدد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية الشيخ اليافعي المعروف جمال بن عطّاف

انه تواصل بمصدر عسكري رفيع وأكد له أن عودة أمجد خالد إلى عدن فردية وليست ضمن الترتيبات العسكرية بين التحالف والمجلس الانتقالي والشرعية.

من جانبها نقلت شبكة “South 24” الجنوبية فيديو متداول لمفخخات تم العثور عليها في معسكر أمجد خالد في #عدن بعد تطهيرها في أغسطس الماضي.

وحذر ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد من عودة امجد خالد قائد لواء النقل بالقول: يعود الى العاصمه #عدن ويصبح ضمن اللجنة !! لا يجوز لمجرم حرب أن يصنع سلام خاصة وقد تسبب بكثير من الأذى والقتل والتدمير في أحداث عدن الم يكن احد شروط #اتفاق_الرياض، ابعاد من تسبب بالأحداث!

من جانبه، أدان العميد خالد النسي عودة امجد خالد مشيرا الى ان هناك الكثير من الذين حرضوا على الجنوب واولهم وزير الأوقاف وكان قبل ايام يعطي محاضرات في معسكرات الاخوان في شبوة وحضرموت ومأرب وكلها تحريض ضد الجنوبيين وبنفس طريقة الديلمي والزنداني في 94 واليوم يتواجد في عدن وكله تحت بند تنفيذ اتفاق الرياض والقادم أسوا.