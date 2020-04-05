رصد مكافأة للإبلاغ.. محافظ حضرموت يوجه بملاحقة مهربي القات

وجه محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد، الأجهزة العسكرية والأمنية لمكافحة تهريب القات، ومداهمة أماكن بيعه، مؤكدا أنه قرار نهائي ولا رجعة عنه.

وكلف، خلال لقاء مع القيادات العسكرية والأمنية، في مدينة المكلا، القوات في ساحل حضرموت، برصد مكافآت مالية للإبلاغ عن أماكن بيع القات ومهربيه.

وقال إن مواجهة وباء كورونا، والاستعداد لأي طوارئ تعتبر مهمة رئيسية، فوق كل المهام والأولويات، مشددا على استمرار قرار فض التجمعات بالأماكن العامة والمنتزهات، للوقاية من الوباء.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بدعمها السخي للأجهزة الأمن والشرطة في ساحل حضرموت.

وأوضح أن مساندة دولة الإمارات، بمثابة نقطة فاصلة في تحسين القدرات الأمنية.