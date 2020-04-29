أخبار نادي برشلونة

رعب ليفربول وصفقة برشلونة ويوفنتوس..عناوين الصحف 29 إبريل

29 أبريل، 2020
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رعب ليفربول وصفقة برشلونة ويوفنتوس..عناوين الصحف 29 إبريل

تعرف على عناوين الصحف الأوروبية الصادرة صباح اليوم 29 أبريل.

الأقاويل مستمرة عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في شهر مايو القادم، في العديد من الدوريات الأوروبية، ليس منها الفرنسي، حيث انتهى الموسم هناك والنشاط الرياضي بأكمله حتى شهر سبتمبر.

الحديث عن الانتقالات كذلك لا ينتهي أبداً، وسط مؤشرات حول صفقة تبادلية مفاجئة بين برشلونة ويوفنتوس، وبالتحديد في مركز خط الوسط في الميركاتو القادم.

كل هذا وأكثر جاء في أبرز عناوين الصحف العالمية اليوم 29 إبريل 2020..

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