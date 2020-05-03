اخبار السودان اليوم

رغم حظر التجوال.. احتجاجات بالعاصمة والولايات

3 مايو، 2020
0
عمر البشير

السودان اليوم:
خرجت في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى؛ مظاهرات تلبية لدعوة أطلقها، الحراك الشعبي الموحد “حشد” ضد دعوة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ وطلبه لبعثة أممية عسكرية في السودان تحت البند السادس. وكان مجلس الوزراء أصدر توجيهات إلى الأجهزة الأمنية بالتصدي لأية تجمعات اتساقا مع قرارات الطوارئ الصحية؛ وأصدرت الشرطة بيانا حذرت فيه من أية تجمعات. وشهدت مناطق الصالحة وأمبدة وشرق النيل؛ احتجاجات؛ صحبها إغلاق الطرق بالمتاريس وإشعال النار في إطارات السيارات؛ وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات ضد الوجود الأجنبي.
وتداول ناشطون صورا لمظاهرات في الضعين وكوستي؛ ومحلية القرشي بالجزيرة التي خرج مواطنيها في احتجاجات تندد بفشل الحكومة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احتجاجات التجوال بالعاصمة حظر رغم والولايات

إقرا أيضا

Photo of البحر الأحمر تؤكد خلوها من فيروس كورونا

البحر الأحمر تؤكد خلوها من فيروس كورونا

3 مايو، 2020
Photo of تاور: الحكومة ترتب لإعداد تقرير عن الوضع الكلي في البلاد

تاور: الحكومة ترتب لإعداد تقرير عن الوضع الكلي في البلاد

3 مايو، 2020
Photo of قطب رياضي معروف يعلن ترشحه لخلافة د. شداد

قطب رياضي معروف يعلن ترشحه لخلافة د. شداد

3 مايو، 2020
Photo of بعد إنتهاء مهلة الفيفا لشكوى كوكو ..المريخ مهدد بالحرمان من التسجيلات واعادة قيد لاعبيه

بعد إنتهاء مهلة الفيفا لشكوى كوكو ..المريخ مهدد بالحرمان من التسجيلات واعادة قيد لاعبيه

3 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق