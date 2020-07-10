المشهد اليمني

رغم عدم ظهور أعراض عليه .. إعلامي سعودي يروي قصة اكتشافه إصابته بكورونا بسبب تطبيق “تباعد”

11 يوليو، 2020
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رغم عدم ظهور أعراض عليه .. إعلامي سعودي يروي قصة اكتشافه إصابته بكورونا بسبب تطبيق “تباعد”

روى الإعلامي السعودي حسين الغاوي تجربة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكيف نجح تطبيق “تباعد” في اكتشاف حالته، وإرسال رسالة تنبيهية له بمخالطة مصاب، برغم عدم شعوره بأي أعراض اعتيادية للفيروس.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “باختصار أنني لم اكتشف إصابتي بسبب ظهور الأعراض، فلم تكن لدي كحة ولا سيلان في الأنف ولا ارتفاع درجة حرارة، ولم أتنبه لذلك إلا بعد وصول تنبيه لي من تطبيق تباعد يفيد بمخالطتي لشخص ثبتت إصابته”.

ويضيف: “لا أذكر أني خلال الفترة الماضية قد حضرت تجمعات عائلية أو دخلت لمستشفى والتقطت العدوى منه، وكل ما أذكره أنني في يوم من الأيام ذهبت لأحد المراكز التجارية لشراء أغراض بسيطة وقد أكون التقطت العدوى من هناك”.

وتابع: “ولحسن الحظ، فقد كنت وقتها للتو حملت تطبيق تباعد بعد مشاهدتي للوحات التوعوية في شوارع الرياض وحرصت أن أجعل التطبيق مفعلاً قبل دخولي لأي محل تجاري وهو ما ساعدني بفضل من الله في اكتشاف إصابتي بعد الكشف وعزل نفسي”.

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