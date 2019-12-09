رغم غياب ميسي.. كونتي يتوقع معاناة إنتر ضد برشلونة

تصريحات كونتي قبل مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بالجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

AFP

توقع مدرب إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي الإثنين أن يعاني فريقه الساعي لبلوغ دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الثلاثاء برشلونة الإسباني، على رغم غياب نجم الأخير قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، والذي ضمن التأهل الى الدور المقبل، ضيفا على إنتر متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، والساعي الى التأهل الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وذلك في الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة المرتقبة “نحن نتكلم عن برشلونة، أحد أقوى الاندية في العالم مع تشكيلة قوية من 20 إلى 22 لاعبا”.

وتابع “يبقى برشلونة أحد أبرز المرشحين من بين أربعة أو خمسة أندية للفوز بلقب المسابقة كل عام”، مضيفا “هم مرتاحون في المركز الاول وسيلعبون بدون أي ضغوط وبامكانهم خلق المشاكل. علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع معرفتنا بأن ذلك ربما لن يكون كافيا”.

ويخوض بطل اسبانيا المباراة بمعنويات عالية بعدما ضمن تأهله إلى الدور التالي في الجولة السابقة بفوزه الصريح على بوروسيا دورتموند الألماني 3-1، في مباراة تألق خلالها ميسي، الفائز أخيرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته (رقم قياسي).

وفضّل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي عدم استدعاء “البرغوث” الأرجنتيني وسيرجي روبرتو، بينما يفتقد لجهود المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وجوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو وجيرار بيكيه بسبب الاصابة.

ومقابل ضمان برشلونة صدارة المجموعة السادسة مع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، يسعى إنتر الثاني برصيد سبع متساويا نقاطا مع دورتموند، للخروج منتصرا من موقعة ملعب “جوسيبي مياتسا” بغض النظر عن نتيجة منافسه الذي يستقبل سلافيا براغ التشيكي، علما أن إنتر بامكانه أن يحجز بطاقته للدور التالي في حال تعادل نقاطا مع دورتموند نظرا لأن فارق الاهداف في مواجهتيهما السابقتين تصب لمصلحته (فاز إنتر على أرضه 2-صفر وخسر 3- 2 في دورتموند).

ويؤمن كونتي أن فريقه تطور كثيرا مذ خسر أمام مضيفه برشلونة في “كامب نو” بنتيجة 1-2، وهو أمر يشير إليه تصدره لترتيب “سيريا آه”.

ورأى المدرب الإيطالي “في برشلونة لعبنا مباراة جيدة جدا مع الكثير من الشجاعة والشخصية، ولكن الخسارة حصلت بفضل لاعبيهم الكبار”، لكن “مرت فترة (منذ تلك الخسارة) وقد تطورنا في بعض النواحي”.

وأردف مدرب منتخب إيطاليا ويوفنتوس وتشلسي الإنكليزي سابقا “في حال اعتقدنا أننا لن نعاني عندما يستحوذ برشلونة على الكرة، سنكون أغبياء. عندما سنستحوذ على الكرة سنحاول أن نصعب الامور عليهم”.

وأمل كونتي أن تؤازر جماهير إنتر فريقه المتوج باللقب القاري ثلاث مرات آخرها عام 2010. وقال “في امكان جماهيرنا أن تمنحنا الكثير من الطاقة الإيجابية، وأنا متأكد من حصول ذلك”.

وتابع نريد جميعنا أن نتأهل لدور الـ 16، وسيكون هدفا مرموقا”.