المشهد العربي

رغم فتح المساجد.. تراجع كبير بأعداد مصلي الجمعة في صنعاء

27 مارس، 2020
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المشهد العربي – خاص:

تراجعت أعداد المصلين في صلاة الجمعة بمساجد صنعاء, اليوم، بشكل كبير وملحوظ رغم عدم إعلان مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، إغلاق المساجد.

وأكد مواطنون في صنعاء لموقع “المشهد العربي” أنهم فضلوا البقاء في المنازل وأداء الصلاة بها استجابة للنصائح في مواجهة كورونا.

وأضافوا أن استمرار فتح المساجد بصنعاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي طالت كل شيء, يجعل تلك الإجراءات نوعا من العبث.

وذكر “وليد” أحد المصلين في حي الكويت أن مسجد الحي، الذي كان يمتلئ بالمصلين في الدورين الأرضي والأول، كان شبه فارغ اليوم، ولم تكتمل صفوف الدور الأرضي للمسجد، فيما كان الدور الأول للمسجد فارغا.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق لموقع “المشهد العربي” أن الجناح المتطرف في مليشيا الحوثي رفض توصيات لجنة مكافحة الأوبئة بإغلاق المساجد، الأمر الذي تسبب في خلافات، ورفع الموضوع إلى مكتب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

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الجمعة المساجد بأعداد تراجع رغم صنعاء فتح في كبير مصلي

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