رغم كورونا .. الحوثيون يخضعون آلاف العسكريين لدورات طائفية

المشهد العربي – خاص:

اشترطت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على الآلاف من العسكريين السابقين المنقطعين عن العمل الالتحاق بدورات ثقافية وقتالية لإعادة أسمائهم إلى كشوفات الرواتب.

وقال مصدر مطلع لـ”المشهد العربي“، إن مليشيا الحوثي استبعدت العسكريين السابقين المنقطعين عن العمل بعد هجومها على صنعاء, من كشوفات الراتب، بعد أن أعلنت مليشيا الحوثي صرف نصف راتب كل شهرين.

وأوضح أن المليشيا اشترطت على الراغبيت في إعادة أسمائهم إلى كشوفات الراتب الالتحاق بدورات طائفية وقتالية.

وأشار إلى أن كثير من المتضررين من الإجراء الحوثي اضطروا إلى الانضمام لتلك الدورات لإعادة أسمائهم.

واعتبر أن التحاق أعداد كبيرة بالدورات يتنافى مع ما تعلنه المليشيا الحوثية من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد, ويهدد بكارثة في حال ظهور الفيروس.