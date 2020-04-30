عدن تايم

رغم كورونا..شباب عدن يقضون ليالي رمضان ب «الدحّام» صورة

30 أبريل، 2020
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رغم كورونا..شباب عدن يقضون ليالي رمضان ب «الدحّام» صورة
تداول ناشطون عدنيون صورة لعدد من شباب مدينة عدن وهم يقضون ليالي شهر رمضان بممارسة احدى اشهر الالعاب الشعبية في المدينة.

ونشر مدون على فيسبوك يدعى عفان ال شيبان صورة لعدد من شباب منطقة القلوعة بعدن وهم يلتفون حول بعضهم مكونين حلقة دائرية اثناء ممارستهم للعبة البطة “الكوتشينة” والتي تنتهي عادة بعقاب احد اللاعبين من خلال شخبطة وجهه بالفحم والذي يطلق عليه بالعدني الدحّام.

اشتهرت هذه اللعبة الشعبية في عدن منذ القدم كما غيرها من الالعاب الجميلة التي لا يحلو لاهالي عدن ممارستها الا في ليال رمضان، مثل الكيرم والشطرنج والبطة والدومينو وغيرها.

تظهر تلك الصورة مدى تجاوز اهالي عدن على مخاوفهم من كورونا رغم ان التباعد الاجتماعي هو السبيل الوحيد للوقاية من هذا الفيروس الوبائي الذي اجتاح العالم.

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