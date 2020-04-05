رغم كورونا.. نابولي يحلم بالتعاقد مع لاعب برشلونة

تداولت تقارير من الصحف الإسبانية اهتمام نابولي بالحصول على خدمات جونيور فيربو، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية، رغم ما يمر به النادي من أزمة بسبب فيروس كورونا.

فيربو حصل على فرصة كبيرة هذا الموسم بعد إصابة جوردي ألبا، غير أنه لم يفلح في إثبات نفسه بمركز الظهير الأيسر، مما جعل إدارة بارتوميو تسعى للتخلص منه في الميركاتو المقبل.

الخطة المبدئية كانت بإدراجه ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز من إنتر في الصيف المقبل، غير أن عدم رد إدارة النيراتزوري على هذه الفكرة كان كفيلًا لإدارة البرسا بإخراجها من الحسابات.

وبحسب التقارير فإن نابولي ينظر صوب فيربو لدعم الجبهة اليسرى الموسم المقبل، وقد جرت اتصالات بين كريستيان جيونتولي، المدير الرياضي لنادي الجنوب، مع مسؤولي برشلونة للاستفسار عن الأمر.

إدارة البلوجرانا أبدت استعدادها للتخلي عن فيربو بالفعل، لكن في ظل الأزمة الاقتصادية المتوقعة بسبب كورونا، قد تصعُب قليلًا مهمة نابولي، غير أن الأمر برمته سيتوقف على القيمة المادية التي يحددها برشلونة.

وكيل فابيان رويز يؤكد اهتمام ريال مدريد بضمه

نابولي حاول أن يحظى بفيربو على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء في صيف 2021، لكن رد البرسا كان واضحًا بأنهم يريدوا الاستغناء الكامل والنهائي هذا الصيف عن صاحب الـ23 عامًا.

القيمة المتوقعة هي 20 مليون يورو على الأقل، كما فكر برشلونة في إدراجه في صفقة تبادلية مع نابولي، ينضم بمقتضاها فابيان إلى الكامب نو، بيد أن الأمر بدا مستحيلًا في ظل قيمة نجم سان باولو المرتفعة للغاية.

فابيان إن غادر نابولي فلن يكون بأقل من 100 مليون يورو، كما أنه محط اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وهما بالفعل في مفاوضات متقدمة للغاية معه، وبالتالي فلا توجد فرصة لأن يُقحم فيربو في الصفقة تمامًا.

ختامًا، فإن روما ولاتسيو أيضًا لديهما الرغبة في الظفر بخدمات فيربو واستفسرا عنه، والقرار النهائي في هذه الحالة سيكون في يد اللاعب، فيتوقع أن تكون القيمة المادية للصفقة واحدة لكل المهتمين.