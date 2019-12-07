رفضًا لانعقاده.. تمزيق لافتات الائتلاف الجنوبي في سيئون (صور)

أفاد شهود عيان بأن شبابًا غاضبين من أبناء حضرموت بمدينة سيئون مزّقوا شعارات خاصة بما يسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي، الذي من المزمع عقد إشهاره غدًا في المدينة.

وأوضحوا أن الرفض الشعبي الجنوبي الحضرمي جعل الرافضين لانعقاد الائتلاف يُنزلون شعاراته من على الجدران بمدينة سيئون، ويمزقونها، لافتين إلى أن المحتجين يتهمون قيادات الائتلاف بأنهم يسعون لشق الصف الجنوبي.

وفي ذات السياق، طالب نشطاء جنوبيون بإقامة وقفات احتجاجية أمام مقر انعقاد الائتلاف، داعين إلى إلغائه.